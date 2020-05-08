Prens Harry ve Meghan Markle’ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi

İngiltere Kraliyet Ailesi´ndeki tüm görevlerini Mart ayında sonlandıran ve ABD´de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry´nin, California eyaletinde Beverly Hills şehrinde yaşadığı ortaya çıktı.
Çiftin yaşadığı lüks villanın ABD´li oyuncu Tyler Perry´e ait olduğu ve değerinin 18 milyon dolar olduğu ifade edildi.
İngiliz basından Daily Mail’in haberine göre, 22 dönüm üzerine kurulu olan Toskana tarzı malikanede 8 yatak odası ve 12 adet banyo bulunuyor.
Çifte evi ayarlayan kişinin Perry´nin yakın arkadaşı ABD´li televizyon sunucusu Oprah Winfrey´in olabileceği belirtiliyor.
Prens Harry ve Markle´ın, mülkü kiralayarak mı yoksa misafir olarak mı kaldıkları ise bilinmiyor. Mülke ait herhangi bir satış kaydının bulunmadığı belirtildi. DHA