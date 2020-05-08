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Prens Harry ve Meghan Markle’ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle’ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
İngiltere Kraliyet ailesindeki tüm görevlerini Mart ayında sonlandıran ve ABD´de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry´nin, California eyaletinde bulunan ABD´li oyuncu Tyler Perry´e ait 18 milyon dolar değerindeki malikanede kaldıkları belirtildi. Lüks malikane ise ilk kez görüntülendi. 
Yaşam 8 Mayıs 2020 - 10:55

İngiltere Kraliyet Ailesi´ndeki tüm görevlerini Mart ayında sonlandıran ve ABD´de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry´nin, California eyaletinde Beverly Hills şehrinde yaşadığı ortaya çıktı.

DHA

Çiftin yaşadığı lüks villanın ABD´li oyuncu Tyler Perry´e ait olduğu ve değerinin 18 milyon dolar olduğu ifade edildi.

DHA

8 YATAK ODASI VE 12 ADET BANYO BULUNUYOR

İngiliz basından Daily Mail’in haberine göre, 22 dönüm üzerine kurulu olan Toskana tarzı malikanede 8 yatak odası ve 12 adet banyo bulunuyor.

DHA

Çifte evi ayarlayan kişinin Perry´nin yakın arkadaşı ABD´li televizyon sunucusu Oprah Winfrey´in olabileceği belirtiliyor.

DHA

Prens Harry ve Markle´ın, mülkü kiralayarak mı yoksa misafir olarak mı kaldıkları ise bilinmiyor. Mülke ait herhangi bir satış kaydının bulunmadığı belirtildi. DHA

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Son güncelleme: 12:11 - 08.05.2020
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