Set ekibi corona yüzünden Tom Cruise’u çileden çıkardı: Her gece telefondayım

Görevimiz Tehlike serisinin yeni filmi için Londra'da çekim yapan Tom Cruise, corona önlemlerine uymayan ekibine ateş püskürdü. Ekibini küfürler ederek azarlayan Cruise, "Her gece yapımcılarla telefonda konuşuyorum. Kurallara uymazsanız kovulacaksınız" dedi.

Corona virüsü salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, pek çok sektörü olduğu gibi eğlence sektörünü de derinden vurdu. Sinema salonları bir bir kapanırken, film çekmek de içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Corona önlemleri altında sette çalışmaya devam eden isimlerden biri de ABD’li ünlü oyuncu Tom Cruise. 58 yaşındaki oyuncu, kült haline gelen Görevimiz Tehlike serisinin yeni filmi için İngiltere’nin başkenti Londra’da.

İngiltere’nin uyguladığı sıkı kurallar ve set ekibinin bunlara yeterince dikkat etmemesi üzerine Cruise çileden çıktı. The Sun gazetesinin haberine göre ekibi karşısına alan Cruise, ağzına geleni sayarak azarladı.

‘BİZİM SAYEMİZDE YAPIYORLAR’



Gazetenin elde ettiği ses kaydında Cruise zaman zaman küfürler de ederek, “Her gece bütün stüdyolarla, sigorta şirketleriyle ve yapımcılarla telefonda konuşuyorum. Hepsi bize bakıyor ve bizi kullaranarak filmlerini yapıyor. Aldığınız sorumluluğun farkında mısınız? Altın standart istiyoruz. Hollywood’da bizim sayemizde film yapıyorlar. Çünkü yaptığımız şeye inanıyorlar. Eğer mantıklı hareket edip kurallara uymazsanız kovulacaksınız” derken duyuluyor.

İTALYA’DA DURDURULMUŞTU



Aralık ayından bu yana İngiltere’de çekimleri yapılan Görevimiz Tehlike filmi, salgında ilk ara verilen yapımlardan biri olmuştu. Cruise ve ekibi Şubat ayında İtalya’nın Venedik kentinde çekim yaparken set iptal edilmişti. Filmin Kasım 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.