Victoria Beckham merak edilen egzersiz ve beslenme rutinini paylaştı

Tasarımcı ve eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham'ın, sağlıklı yaşamayı bir tutku haline getirdiği biliniyor. 48 yaşındaki formda isim, merak edilen spor ve beslenme rutinini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Emekli futbolcu David Beckham’la sürdürdüğü evliliğinden 4 çocuğu bulunan ve formda görünümüyle dikkatleri çeken Victoria Beckham, güzellik sırlarını aslında disipline ve yoğun bir programa borçlu.

Vogue Australia’ya kapak olan İngiliz tasarımcı, sağlıklı yaşam tarzı hakkında merak edilenleri paylaştı.



Beckham, Londra’daki evindeyken özel bir rutine bağlı kalıyor ve her gün sabah 6:45’te uyanıyor. Uyanmasının ardından doğruca evin bodrum katındaki geniş spor salonuna gidiyor.

Burada, güne başlamak için 30 dakika boyunca koşu bandında koşuyor, ardından kişisel antrenörü ile bir saatlik yorucu bir ağırlık çalışması yapıyor.

“YAPTIĞIM HER ŞEYDE OLDUKÇA AŞIRIYIM”

Sırada, koleksiyonundaki ürünlerle kendi makyajını yaparken, profesyonel ellerde saçına fön çektirdiği bakım saati var.

Beckham, kendi cilt bakım ve makyaj ürünlerini kullanmanın yanı sıra, gardırobunun “yüzde 99’unun kendi tasarımları olduğunu ortaya koyuyor, ancak Balenciaga çizmeler gibi “olmazsa olmazlar” bazı aksesuarlarda savurganlık yapmayı seviyor.

Diyetine gelince, Victoria, özellikle yeme alışkanlıkları hakkında “oldukça aşırı bir şekilde” davrandığını kabul ediyor.

Sadece ızgara balık ve buharda pişirilmiş sebzeler yediği iddiasını tam olarak kabul etmeyen Beckham, “Bir sürü sağlıklı yağ yiyorum: balık, avokado, fındık, bu tür şeyler. İçmemek için bir nedenim olmadığı sürece alkol içerim. Üç ila altı ay detokslarım da oluyor” dedi.

“Yaptığım her şeyde oldukça aşırıyım, yemek yemek, egzersiz yapmak, içmek ya da içmemek” diyen ünlü tasarımcı, sabah ilk iş olarak elma sirkesi içtiğini ve kahvesine kolajen tozu eklediğini de belirtti.

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