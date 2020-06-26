Çocuklarda yemek yeme bozukluğunun altında yatan farklı sebepler olduğunu biliyor muydunuz? Çocuğunuz yemeklere karşı iştahsız, yemekleri seçiyor ve yemeği ret mi ediyor? Üzülmeyin bu problemin üstesinden gelmenize yardımcı olacak bazı çözüm önerileri çocukların yemek yeme problemlerini aşmasını sağlıyor. Peki, yeme bozukluğu olan çocuğa nasıl yaklaşmak gerekir? İşte ipuçları...

Çocukların sağlıklı beslenmeleri için ebeveynleri ile ilişkilerinin sağlam olması oldukça önemlidir. Sözlü ya da sözlü olmayan bu işaretler çocuğunuz ile aranızdaki duygusal gelişimin başlangıcını oluşturur ve birçok konuda çocuğunuzun uyum konusunda zorluk çekmemesine neden olur.

Çocuklarda yemek yeme bozukluğu günümüzde birçok ebeveynin en büyük problemleri arasında yer alıyor. Ancak çocuğunuzun bu kadar iştahsız olmasının altında yatan bazı nedenler olduğunu unutmamak ve sorun odaklı çözümler bulmak gerekiyor. Peki yemek yeme bozukluğu olan çocuklara nasıl davranılmalıdır? Ebeveynler çocuklarının iştahsızlık sorunu ile nasıl başa çıkabilirler? İşte merak ettikleriniz ve yanıtları…

ÇOCUKLARIN İŞTAHINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLACAK BAZI ÖNERİLER

ACIKMASINI SAĞLAYIN: Ebeveynlerin en büyük kaygılarından biri de çocuğunun her zaman aç olduğunu düşünmesi ve sürekli ağzına bir şeyler tıkamaya gayret etmesidir. Ancak çocuğunuz bu durumda tokluk hissedecek masaya oturduğuna yemek yemeyi reddedecektir.

ÇOCUĞUNUZUN TABAĞINA UYGUN MİKTARDA YİYECEKLER KOYUN: Çocuğunuzun tabağını doldurmak yerine küçük porsiyonlarla besleyin. Çocuğunuzun beslenmesine katkıda bulunan tüm yiyecekleri pişirin tek tip beslenmesine müsaade etmeyin. Çocuğunuzun ne yiyeceğine siz karar verin ne kadar yiyeceğine de bırakın kendisi karar versin.

MASAYA BİRLİKTE OTURUN: Çocuğunuzla birlikte aynı sofrada yemek yemeye özen gösterin. Çocuğunuz yetişkinlerin yediği yemekleri yiyebilecek yaşta ise pişirdiğiniz yemeklerden yedirmeye çalışın. Çocuğunuzun önüne koyduğunuz yiyecekleri onun yemesine müsaade edin.

YEMEKTEN ÖNCE ABUR CUBUR VERMEYİN: Yemek öncesi verilen abur cubur yiyecekler çocuğunuzun masada yemeği reddetmesine ve yemek saatinin berbat olmasına neden olacaktır. Bu nedenle yemeklerden önce çocuklara asla abur cubur vermeyin.

İŞTAHSIZ ÇOCUĞA NASIL YAKLAŞILMALI?

Ebeveynler çocuklarının sağlıklı yiyecekler tüketmesi ve gelişimlerini tamamlamalarını görmek isterler. Ancak yemek yemeyen çocuğa karşı ebeveynlerin yaklaşımı çok önemlidir. Eğer önüne geçilmezse yeme bozuklukları giderek daha da artabilir. Bu nedenle artık bunun önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Aşağıda çocuğunuza karşı bu süreçte göstermeniz gereken yaklaşımı şöyle sıralayabiliriz.

ÇOCUĞUNUZLA İNATLAŞMAKTAN KAÇININ

Çocuğunuza yemek yemesi konusunda ısrarcı davranışlara girmeyin. Sürekli çocuğunuza yeme konusunda baskı uygulamanız çocuğunuz ile iletişim problemlerini de beraberinde getirir.

KÜÇÜK YAŞLARDA ÇOCUĞUNUZA BESLENME ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRIN

Çocuğunuzun beslenme alışkanlıkları ileri ki yaşlarda da beslenme sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle bebeklikten itibaren beslenme konusunda ona mutlu bir ortam sağlayarak hayatı boyunca beslenme davranışının gelişmesine katkıda bulunun.

ÇOCUĞUNUZA ÖRNEK OLUN

Ebeveynler çocuklar için her konuda rol modeldir ve genellikle yemek seçen annelerin çocuklarında da aynı davranışlar gözlemlenir. Aynı zamanda annenin çalışıyor olması ve eğitim düzeyi de çocuğun beslenmesini etkileyen nedenler arasında yer alır.