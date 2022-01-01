Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Türkiye'nin birçok şehrinde aileler 2022 yılının ilk dakikalarında bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Sozcu.com.tr

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KONYA

Konya’da Rabia ve Halil Gülcan, 8 yıl bekledikleri Hatice Elif bebeklerine 2022 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Rabia Gülcan, “İlk bebeğimiz 8 seneden sonra geldi. Bize de 2022’nin hediyesi oldu bu. İlk çocuğum. Daha önce 4 kere düşük yapmıştım. İsmini Hatice Elif koyduk” dedi.

İSTANBUL

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görüntülü bağlanarak, kız bebek sahibi olan Aysun Şengör ve Haşim Şengör çiftini tebrik etti. Bakan Koca, “Gözünüz aydın. Anneyi babayı tebrik ediyorum. Kusura bakmayın bu heyecanınızı yanınıza gelerek bebeği görerek yaşamak isterdim. Ama bildiğiniz gibi pandemi devam ediyor. O nedenle de teknolojinin bu marifetinden faydalanarak tebrik ediyoruz sizi” dedi.

ADANA

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Songül ve Resul Yakıcı çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Normal doğumla 3 kilo 200 gram doğan kız bebeğe İclal adı verildi. Adana’da saat 00.01’de dünyaya gelen bebeği kucağına alan Songül Yakıcı, “Çok mutluyum, yeni yıl hediyemiz İclal oldu. Çok özel bir duygu. Geçen sene güzeldi ama pandemi vardı, evin içinde stres ve gerginlik yaşıyorduk. 2022’de bebeğimizin uğur getireceğini düşünüyoruz” dedi.

ANKARA

Ankara’da yeni yılın ilk bebeği, Ankara Şehir Hastanesi’nde dünyaya geldi. Emine ve Osman Çavdar çiftinin, henüz ismini vermedikleri üçüncü çocukları doğdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek bebek ve ailesini ziyaret etti. Miniğe bir adet Cumhuriyet altını hediye eden Bakan Yanık, anne ve babayı tebrik edip bebeğe hayırlı, uzun ömürler diledi.

MALATYA

Malatya’da yeni yılın ilk bebeği Yaren ve Arif Kılıç çiftinin Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde dünyaya gelen kız bebekleri oldu. Saat 00.09’da 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelen kız bebeğe Zeynep Gül ismi verildi.



ORDU

Ordu’da 2022’nin ilk dakikalarında kız bebek Masal Duru ile erkek bebek Yaşar Aras dünyaya geldi. Doğumhane önünde heyecanla bekleyen aileler, kulaklarını ameliyathanenin kapısına dayayarak sesleri dinledi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da 2022 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe Muhammed Geylani ismi verildi. Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

OSMANİYE

Osmaniye’de 2021 yılının son saatlerinde hastaneye başvuran Hasan-Özlem Yüksek çiftinin kız bebekleri dünyaya geldi. Defne ismini verdikleri bebek, 2022’nin ilk bebeklerinden oldu.

NEVŞEHİR

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde saat 00.02'de dünyaya gelen Ozan Ali bebek 3 buçuk kg ağırlığında ve 51 cm boyunda doğdu. Kader ve Ali Dinç çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çiftçi ilk tebrik edenler hastane çalışanları ve yakınları oldu.





KIRIKKALE

Kırıkkale’de yeni yılın ilk bebeği, Nurhayat ve Yasin Altun çiftinin oldu. 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açan bebeğe, Deniz Kağan ismi verildi.

VAN

Van’ın Erciş ilçesinde 2022 yılının ilk bebeği olan Mustafa ve Müzeyyen Akay çiftinin 4'üncü çocuğu, saat 00.00’da 2 kilo 800 gram ağırlığında sezaryenle dünyaya geldi. Akay çifti bebeğe Alin Huma adını verdi. (DHA-İHA)