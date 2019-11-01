Yenidoğan bebeklerde en sık görülen rahatsızlıklardan biri de göz çapaklanmasıdır. Göz çapaklanması, gözyaşı kanallarındaki tıkanmadan meydana gelir. Şimdi, Yenidoğan bebeklerde göz çapaklanması belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım...

Göz enfeksiyonları, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, göze yabancı cisim kaçması ve korneada meydana gelen bir travma sonucu meydana gelen yenidoğan bebeklerde göz çapaklanması belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

BEBEKLERDE GÖZ ÇAPAKLANMASI

Yenidoğan bebeklerde genellikle göz kanallarının tıkanması nedeniyle göz çapaklanması olur. Bebeklerin göz kanalı çok küçük olduğu için tıkanma sık görülebilir. Bu durumda da, kirpik üstünde çapaklanma ya da akıntı ortaya çıkar.

YENİDOĞAN BEBEKLERDE GÖZ ÇAPAKLANMASI BELİRTİLERİ

– Gözde sarı ya da yeşil renkte akıntı

– Uyku sırasında kirpiklerin birbirine yapışması

– Şişmiş göz kapakları

– Göz aklarında kızarıklık

– Göz kapaklarında ve kirpiklerde kurumuş iltihap

– Gözde sulanma

YENİDOĞAN BEBEKLERDE GÖZ ÇAPAKLANMASI TEDAVİSİ

Bebeklerin cildi hassas olduğu gibi, göz çevreleri de oldukça hassastır. Gözde çapaklanmanın tespit edilmesinden sonra doktorun önereceği yöntemlere göre hareket edilmesi önemlidir. Bebeğin gözündeki çapakları temizleme ve göz çevresinin kurumasını önlemek için bazı yöntemler uygulanabilir.

Çapağı kaynayıp ılıtılmış su ile temiz bir bez kullanarak silebilirsiniz.

Eğer bebeğiniz sıklıkla çapak problemi yaşıyorsa göz doktoruna götürmenizde fayda vardır. Doktorunuz oluşan enfeksiyona karşı antibiyotik bazında bir göz damlası reçete edecektir. Doktorun verdiği bu göz damlasını kullanmak kısa sürede bebeğinizin gözündeki çapaklanmayı giderecektir.

Doktorun reçete edeceği bir diğer ilaç antibiyotik merhemi olacaktır. Ellerinizin hijyenine dikkat ederek merhemi çapaklı bölgeye sürebilirsiniz.

Çapaklanmayı gidermenin bir diğer yöntemi ise anne sütüdür. Anne sütünü doktorun izni dahilinde bebeğin çapaklanan gözüne damlatabilir pamuk veya temiz bir bez ile gözünü silerek çapaklanmayı engelleyebilirsiniz.