Yılbaşı öncesi Uludağ’da oteller doldu

Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'daki oteller, yılbaşı öncesi doldu. Yılbaşında kişi başı konaklama ücretinin 3 bin 500 liraya kadar çıktığı Uludağ'daki bazı oteller, boş oda olmadığı için müşteri kabul etmiyor.

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Çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği Uludağ, yılbaşını kar altında karşılamak isteyenlerin tercihi oldu.

Otellerin tam kapasite doluluk oranıyla yılbaşına hazırlandığı zirvede güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkartıldı.

“BU SENE DAHA HAREKETLİ”

Otel işletmecisi Murat Pınarcı, “Tamamen dolduk, satışı kapattık. Yerli turistte ağırlık var. Onun yanı sıra Rusya, Azerbaycan ve yılbaşı periyodu için Orta Doğu’dan misafirlerimiz var. Bu sene geçen yıla göre daha hareketli. Pandemi kuralları yine geçerli olmak koşuluyla eğlencemiz var. Yılbaşı eğlencesi akşam saat 20.00’de başlayıp, gece 24.00’te bitecek” dedi.

Pınarcı, otellerdeki konaklama fiyatlarıyla ilgili de, “Fiyatlar hafta içi, hafta sonu, sömestr olarak dönemsel değişiklik gösteriyor. Fiyatlar bin 800 liradan başlayıp, 3 bin 250 liraya kadar çıkabiliyor. Yılbaşı için kişi başı, 3 bin 500 lira fiyatımız var. Buna yılbaşı eğlencesi ve gala yemeği dahil” diye konuştu.

TELEFERİK ÜCRETİ 75 LİRA

Öte yandan kara yolu yerine teleferikle Uludağ’a çıkmak isteyen tatilciler, kişi başı gidiş-dönüş 75 lira ödüyor.

Kayak öğrenmenin saatinin 450 lira olduğu Uludağ’da, sucuk ekmek fiyatı 40 lira ile 100 lira arasında değişiyor.

5 liradan başlayan bir bardak çayın fiyatı ise 25 liraya kadar çıkıyor. (DHA)

