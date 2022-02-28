Zelenskiy’nin konuşmasını çevirirken gözyaşlarına hakim olamadı
Rusya'nın saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin konuşmasını çeviren tercüman, Ukrayna liderinin sözlerini aktarırken gözyaşlarına hâkim olamadı.
Alman gazetesi Welt’in tercümanı, Zelenskiy’nin konuşmasını çevirirken devam etmekte zorlandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Zelenskiy’nin konuşması kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
Zelenskiy konuşmasında; “Rusya kötülük yolunda. Dünya Rusya’yı BM’de oy kullanma hakkından mahrum etmeli. Ukraynalılar, biz neyi savunduğumuzu çok iyi biliyoruz. Kesinlikle kazanacağız” derken duyuluyor.
Veteran interpreter breaks into tears translating Zelensky's speech after Ukraine survived another night pic.twitter.com/oqLBnLlDim
— Ian Bateson (@ianbateson) February 27, 2022
Zelensky, cumartesi gecesi birkaç şehrin saldırıya uğramasının ardından Ukraynalılara seslendi: “Dün gece Ukrayna’da acımasızlardı. Yine bombardıman, yine yerleşim bölgeleri ve sivil altyapı bombalandı. Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız. Zafere! Zafere!”