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Zelenskiy’nin konuşmasını çevirirken gözyaşlarına hakim olamadı

Rusya'nın saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin konuşmasını çeviren tercüman, Ukrayna liderinin sözlerini aktarırken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:30 - 28 Şubat 2022 Güncellenme:
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Zelenskiy’nin konuşmasını çevirirken gözyaşlarına hakim olamadı

Alman gazetesi Welt’in tercümanı, Zelenskiy’nin konuşmasını çevirirken devam etmekte zorlandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Zelenskiy’nin konuşması kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Zelenskiy konuşmasında; “Rusya kötülük yolunda. Dünya Rusya’yı BM’de oy kullanma hakkından mahrum etmeli. Ukraynalılar, biz neyi savunduğumuzu çok iyi biliyoruz. Kesinlikle kazanacağız” derken duyuluyor.

Zelensky, cumartesi gecesi birkaç şehrin saldırıya uğramasının ardından Ukraynalılara seslendi: “Dün gece Ukrayna’da acımasızlardı. Yine bombardıman, yine yerleşim bölgeleri ve sivil altyapı bombalandı. Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız. Zafere! Zafere!”

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