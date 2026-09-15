Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık belli oldu... Beklentileri bir türlü karşılayamayan İlkay Gündoğan'dan ocak ayında sarı kırmızılı kulüpten ayrılıyor. Teknik direktör Okan Buruk, orta saha rotasyonunda geriye düşen ve fiziksel olarak beklentilerin altında kalan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadroda düşünmüyor. SADECE 11 DAKİKA OYNADI İlkay için Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin devrede olduğu iddia ediliyor Bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 maçta görev alan İlkay, toplamda 11 dakika sahada kalabildi. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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