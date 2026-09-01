Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, son şampiyon Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kadrosunda zorunlu ve kritik bir değişikliğe gitti.

Takımın en parlak yıldızlarından A'ja Wilson ile tecrübeli oyun kurucu Kelsey Plum, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek turnuvadan çekilme kararı aldı. Yaşanan bu şok ayrılıkların ardından teknik heyet, kadroya Sonia Citron ve Kiki Iriafen’i dahil etti.

Süper yıldız A'ja Wilson’ın eksikliği hissedilecek

Kariyerinde 4 kez MVP (En Değerli Oyuncu) seçilen ve modern kadın basketbolunun en durdurulamaz isimlerinden biri olarak kabul edilen 30 yaşındaki solak yıldız A'ja Wilson'ın yokluğu, ABD için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Son 4 sezonda Las Vegas’ı 3 kez WNBA şampiyonluğuna taşıyan ve iki kez ligin en skorer oyuncusu olan Wilson, uluslararası arenada da iki Olimpiyat ve iki Dünya Kupası şampiyonluğuyla muazzam bir tecrübeye sahipti.

Oyun kurucu pozisyonunda büyük darbe

ABD takımına bir diğer kötü haber ise Kelsey Plum'dan geldi. Las Vegas'ta Wilson ile birlikte şampiyonluklar yaşayan, Paris Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere iki Dünya Şampiyonası altın madalyası bulunan deneyimli guard, sağlık nedenleriyle takımını yalnız bırakacak.

Dünyanın en iyi oyun kurucularından biri olan Plum'ın eksikliği, ABD'nin oyun planında ciddi bir değişim zorunluluğu doğuracak.

Sonia Citron ve Kiki Iriafen Kadroda

Bu iki dev ismin boşluğunu doldurmak için Washington forması giyen Sonia Citron ve Kiki Iriafen kadroya davet edildi. Bu hamleyle birlikte ABD Milli Takımı, turnuva öncesi kadrosunu oldukça gençleştirmiş oldu.

Geniş ve yetenekli oyuncu havuzu sayesinde ABD, unvanını korumak için hâlâ turnuvanın en güçlü şampiyonluk adayı konumunda. Ancak Wilson ve Plum gibi iki dominant ismin parkede olmayacak olması, şampiyonluk yolundaki rakiplerine şimdiden büyük bir umut vermiş durumda.