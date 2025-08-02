Transfer sezonunun başında adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Güney Koreli futbolcu Heung Min Son, Tottenham'dan ayrılma kararı aldı.

10 yıl sonra İngiltere Premier Lig ekibine veda edecek Son'un yeni adresi de belli oluyor.

MLS YOLCUSU

Güney Kore'de Newcastle United ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında kulübe veda edeceğini duyuran yıldız futbolcu "Kuzey Londra'ya geldiğimde 23 yaşında İngilizce bile konuşamayan genç bir çocuktum. Bu kulüpten yetişkin bir adam olarak ayrılmak, benim için gerçekten çok ama çok gurur verici bir an. Bu, hayatımda verdiğim en zor kararlardan biriydi." ifadelerini kullandı.

Heung-Min Son, MLS ekibi Los Angeles FC'ye transfer olmaya çok yakın. Tottenham kariyerinde 454 maçta görev alan Güney Koreli futbolcu, 173 gol ve 101 asist kaydetti..