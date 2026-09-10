Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da sportif direktörlük görevini yapan tecrübeli futbol adamı Hikmet Karaman ile kulüp arasındaki birliktelik resmen sona erdi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi bilgilendirmede, Karaman'a görev süresince kulübün sportif yapılanması ve gelişimine sağladığı katkılardan ötürü teşekkür edilerek ayrılık kararı duyuruldu. YENİDEN KULÜBEYE DÖNÜYOR Iğdır temsilcisindeki görevinden ayrılan Hikmet Karaman'ın yeni durağı vakit kaybetmeden şekillendi. Deneyimli çalıştırıcı, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Esenler Erokspor ile anlaşmaya vardı. İstanbul ekibinin yönetimiyle el sıkışan tecrübeli teknik adam, Esenler Erokspor'un yeni teknik direktörü olarak yeşil sahalara geri döndü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.