İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Premier Lig'den yapılan açıklamada, sezonun açılış maçında 21 Ağustos Cuma günü son şampiyon Arsenal, ligin yeni ekibi Coventry'i ağırlayacak. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ise 22 Ağustos Cumartesi günü kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek. İlk hafta, 24 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Fulham-Chelsea karşılaşmasıyla sona erecek. Premier Lig'de ilk haftanın fikstürü şöyle: 21 Ağustos Cuma: Arsenal - Coventry 22 Ağustos Cumartesi: Hull City - Manchester United Everton - Crystal Palace Ipswich Town - Sunderland Nottingham Forest - Leeds United Brentford - Tottenham 23 Ağustos Pazar: Brighton - Aston Villa Manchester City - Bournemouth Newcastle United - Liverpool 24 Ağustos Pazartesi: Fulham - Chelsea

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