Hull City, Premier Lig'in dördüncü haftasında Chelsea'yi Londra'da 2-2 berabere kalarak 4 haftada namağlup olarak 8 puana ulaştı. Bu sezon ligdeki ilk golünü yiyen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, lige damga vurdu.

Chelsea, maçın 7. dakikasında Rogers'in golüyle öne geçti. Bu gol, Hull City'nin bu sezon ligde yediği ilk gol oldu. Ancak oyundan düşmeyen Hull City, Belloumi'nin attığı iki golle skoru 2-1'e getirdi ve devreyi önde kapattı.

İkinci yarıda Chelsea baskıyı artırdı. 66. dakikada Pedro'nun golüyle maç 2-2'ye eşitlendi. Hull City, maçın geri kalanında sahada direnç göstererek puanı kurtardı.

Acun Ilıcalı, maçı tribünden büyük bir heyecanla izledi. Acun Ilıcalı'ya bu maçta Rahmi Kerim Koç eşlik etti. Hull City, dört maçta aldığı iki galibiyet ve iki beraberlikle 8 puan topladı ve üst basamaklardaki yerini korudu.

Kaplanlar bu süreçte Aston Villa, Manchester United ve Chelsea'ye çelme takmayı başardı.