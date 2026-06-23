Galatasaray’daki geleceği merak konusu olan Icardi hakkında şok bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuki süreçte yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre, Arjantin'de bulunan Icardi hakkında mahkeme tarafından yurt dışına çıkışını engelleyen bir karar alındı. Söz konusu kararın, Wanda Nara'nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası verildiği ve futbolcunun kızları Francesca ile Isabella'ya yönelik bazı mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

TÜRKİYE'YE GELEMİYOR

Icardi’nin Galatasaray ile sözleşme ilgili konuları görüşmek üzere Türkiye'ye dönmesi planlanıyordu. Ancak alınan karar nedeniyle şu an için geri dönemiyor. Icardi cephesinin karara itiraz ettiği ifade edilirken avukatının, kararın kaldırılması için mahkemeden acil duruşma talebinde bulunduğu aktarıldı.