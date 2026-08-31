Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi tamamlanan Mauro Icardi, transfer sezonunun son günlerine girilirken kulüpsüz kaldı.

Galatasaray'da attığı goller ve yaşadığı başarılarla taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü, Avrupa'da yaz transfer penceresinin kapanmasına saatler kalmasına rağmen görüştüğü kulüplerden olumlu yanıt alamadı.

MENAJERİ ARAYIŞTA

Yıldız oyuncunun menajeri, kişisel hayatı ve kariyeri için Avrupa'dan kulüp aramaya devam ediyor. Arjantinli golcüyü Avrupa'nın farklı kulüplerine önermeyi sürdüren menajeri henüz istediği yanıtı alamadı.

Galatasaray forması altında gol krallığı yaşayan ve sarı kırmızılıların bir dönem en önemli hücum kozu olan Icardi, Avrupa'dan istediği teklifi alamazsa Güney Amerika'da şansını deneyecek. Ancak yıldız golcünün maaş beklentisi nedeniyle istediği ücretleri Güney Amerika'da bulması neredeyse imkansız. Arjantinli yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı.