Galatasaray'la olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan ve transfer dönemini kulüpsüz kapatan Mauro Icardi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantinli gazeteci Nahuel Ferreira'nın haberine göre, hücum hattının önemli ismi Ayoub El Kaabi'nin talihsiz sakatlığı sonrası acil golcü arayışına giren Olympiakos, rotasını Icardi'ye çevirdi.

Yunan temsilcisinin yetkilileri, boşta olan tecrübeli forveti kadrosuna katmak adına oyuncunun menajeriyle temas kurarak masaya oturdu.

EN AZ 2 YILLIK KONTRAT İSTİYOR

Görüşmelerin resmi boyutta devam ettiği belirtilirken, Arjantinli yıldızın Yunan ekibinden en az 2 yıllık bir sözleşme talep ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların olumlu havada sürdüğü kaydedildi.

UNUTULMAZ 4 SEZON GEÇİRDİ

Galatasaray'da geçirdiği 4 yıllık süreçte taraftarın sevgilisi haline gelen 33 yaşındaki Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma altında sergilediği istatistiklerle kulüp tarihine geçti. Arjantinli santrfor, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 137 resmi karşılaşmada 77 gol ve 25 asiste imza attı.