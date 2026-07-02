Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi, serbest oyuncu statüsüne düştü. Sarı kırmızılı ekip ile yaptığı sözleşme görüşmelerine ilişkin birçok iddia ortaya atılan Arjantinli forvetin menajerinden açıklama geldi.

Galatasaray ile yapılan görüşmelerde anlaşma zemini bulamadıklarını ve Icardi'nin oynama süresi ile ilgili bir talebi olmadığını ifade eden Elio Pino, "Sosyal medyada belirli hesaplar tarafından yayınlanan, müvekkilim Sayın Icardi'yi ve şahsımı sistematik olarak karalamayı amaçlayan asılsız bilgilere açıklık getirmek istiyorum.

18 Mayıs 2026 tarihinde, Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi hususunda Galatasaray ile şahsım arasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Tarafların beklentileri uyuşmadığı için bu toplantı olumlu sonuçlanmamıştır. Bunun oynama süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını ve böyle bir talebin asla yapılmadığını özellikle vurgulamak isterim.

Sonrasında başka bir toplantı veya görüşme yapılmamıştır. Ancak bu süreçte sosyal medyada ve genel olarak basında; asılsız bilgilerle bizleri karalamayı, Sayın Icardi ile taraftarlar arasındaki o güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçlayan sistematik (ve açıkça organize ve kasıtlı) saldırılar gözlemledik.

Sayın Başkan ile mükemmel bir ilişkimiz var; Galatasaray'ın ve Sayın Icardi'nin en iyisi için kendisiyle iletişim halinde kalmaya devam edeceğiz." paylaşımını yaptı.