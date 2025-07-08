Icardi'nin yeni sevgilisi Arjantinli oyuncu ve şarkıcı La China Suarez’in Türkiye'ye geliş yolculuğu büyük gerginliklere sahne oldu. Suarez, önceki gün Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile birlikte özel jetle İstanbul’a gelmeye hazırlanıyordu. Ancak Türkiye'ye getirmek istediği çocuklarıyla ilgili beklenmedik bir engelle karşılaştı.

ESKİ EŞ İZİNLERİ İPTAL ETTİ

Ünlü yıldızın önceki evliliğinden olan çocukları Amancio ve Magnolia ile birlikte Türkiye’ye gelmeyi planladığı, ancak eski eşi Benjamin Vicuna’nın son anda verdiği kararla bu seyahatin gerçekleşemediği ortaya çıktı. Suarez'in eski eşi Vicuna’nın daha önce verdiği yurt dışına çıkış iznini aniden iptal ettiği öğrenildi.

LA CHINA SUAREZ ÖFKELİ

İddialara göre bu gelişme, La China Suarez’in büyük tepkisine neden oldu. Oyuncunun tüm hazırlıklarını tamamladığı ve çocuklarıyla birlikte seyahat etmeye hazırlandığı bir dönemde gelen bu hamle sinirleri gerdi.

HUKUKİ ADIMLAR GÜNDEMDE

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Suarez, eski eşinin izin iptaline karşı hukuki yollara başvurmayı değerlendiriyor. Oyuncunun, çocuklarının yurt dışı seyahatine engel olunduğu gerekçesiyle yargıya başvurma hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Ünlü çift Arjantin'de yaşanan ailevi gerilimin ardından Türkiye’ye gitmek üzere Ezeiza Havalimanı'nda görüntülendi.

Gergin geçen bir günün ardından, eski eşi Benjamín Vicuna’nın çocukların yurtdışına çıkmasına izin vermemesiyle kriz yaşayan Suarez, çocukları Buenos Aires'teki "Hayaller Evi" olarak bilinen Nordelta’daki evlerinde bir bakıcıya emanet etti.

HAVALİMANINDA SESSİZLİK HAKİM

Çift, özel araçla Ezeiza Uluslararası Havalimanı’na geldiğinde çok sayıda basın mensubu tarafından karşılandı. Ancak Suarez ve Icardi, kendilerine yöneltilen sorulara yanıt vermek yerine sessizce check-in işlemlerini tamamladı ve İstanbul'a doğru yola çıktı.