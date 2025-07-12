Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde dünya 8 numarası Polonyalı sporcu Iga Swiatek ile 12'nci basamakta yer alan ABD'li tenisçi Amanda Anisimova karşı karşıya geldi.

İki tenisçinin de Wimbledon'daki ilk finali, beklenen çekişmenin uzağında geçti. Iga Swiatek, 6-0 ve 6-0'lık iki setle sadece 57 dakika süren finalde Amanda Anisimova'ya oyun dahi vermeden mağlup ederek Wimbledon'da ilk kez şampiyon oldu. Kariyerindeki 6. grand slam şampiyonluğuna ulaşan Swiatek, daha önce 4 kez Fransa Açık, bir kez de ABD Açık'ta zafere ulaşmıştı.

Iga Swiatek, böylece 37 yıl sonra teniste bir grand slam finalinde oyun vermeden şampiyonluğa ulaşan ikinci isim oldu. Daha önce 1988 Fransa Açık (Roland Garros) finalinde Steffi Graf, rakibi Natasha Zvereva'yı oyun vermeden mağlup ederek şampiyonluk yaşamıştı.

Wimbledon'da da 1911 yılından (114 yıl) sonra ilk kez tek kadınlarda final maçının setleri bu skorla bitmişti.

Yarı finalde dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı yenerek finale çıkan 23 yaşındaki Amanda Anisimova, karşılaşmanın ardından yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı.

Turnuva sonrası Amanda Anisimova 2’ncilik ödülünü alırken Iga Swiatek şampiyonluk kupasını aldı.