İtalyan basınından La Repubblica'nın haberine göre, Roma'nın Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sağlık kontrollerinin ardından daha kapsamlı incelemeler yapılmasını istediği öne sürüldü. 25 yaşındaki savunmacının fiziksel durumunun daha ayrıntılı değerlendirilmesi kararı alındı.

KAS DAYANIKLILIĞI İNCELENECEK

Haberde, Roma'nın transferde en çok dikkat ettiği konunun Oosterwolde'nin kas dayanıklılığı olduğu ifade edildi. İtalyan ekibinin, futbolcunun son sakatlığının ardından yeniden sakatlanma riskini ayrıntılı şekilde değerlendirmek istediği aktarıldı. Transferle ilgili nihai kararın, bu ek kontrollerin tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin İtalya'daki süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Oosterwolde, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynadığı ilk karşılaşmada sakatlanmıştı. Mücadelenin 30. dakikasında oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki futbolcu, sahayı sedyeyle terk etmişti.