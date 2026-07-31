FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi, futbol kamuoyunu ikiye böldü. FIFA Başkanı Gianni Infantino, kendisine on milyonlarca sterlin kazandırabilecek gizli bir plan kapsamında Dünya Kupası'nın hisselerini özel yatırımcılara satmayı hedeflemesi ile futbol dünyası ayağa kalktı.

Haberin duyulmasının ardından harekete geçen UEFA sert bir açıklama yaparak FIFA yönetimini eleştirdi. Futbolun satılacak bir şey olmadığını belirten UEFA, "Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz." ifadeleriyle tepkilerini ortaya koydu. FIFA ise aynı Fast Forward Programme (FFE) projesini resmi olarak duyurarak kontrolün tamamıyla kendilerinde olacağını duyurdu. Projenin maddi boyutunu ön plana çıkaran FIFA, yeni kurulacak yapının 20 milyar dolar değerinde olacağını vurguladı. FİFA, uzun vadede ise dış yatırımcılara azınlık hisselerinin satılarak 4,2 milyar dolar kaynak toplanmasının hedeflendiğini duyurdu.

SEYİRCİ KALMADI İSTİFA ETTİ

Gianni Infantino'nun kıdemli danışmanlarından Carlos Cordeiro, FIFA'nın Dünya Kupası önerisine protesto amacıyla istifa etti.

Sky News'in haberine göre, 56 yaşındaki Infantino, planları uygulamaya devam edeceğine yemin etti; FIFA başkanı, anlaşmanın bir parçası olarak haftada 1 milyon sterlin maaş alacak.

Ayrıca FIFA Başkanı'nın sağ kolu Carlos Cordeiro'nun şok edici istifasıyla Infantino için işler daha da kötüye gitti. Eski ABD Futbol Federasyonu başkanı, Sky News'e şunları söyledi: "FIFA başkanının kıdemli danışmanı, eski bir bankacı ve ömür boyu futbol taraftarı olarak, FIFA'nın Dünya Kupası'ndaki hissesini satmayı düşünmesine seyirci kalamam. Şunu açıkça belirtmek isterim: Bu teklifle hiçbir ilgim yok ve buna kesinlikle karşıyım. Bu, FIFA üye federasyonları için kötü bir anlaşma, futbol için kötü bir anlaşma ve oyunun uzun vadeli geleceği için kötü bir anlaşma.”

KONFEDERASYONLAR TAVRINI GÖSTERDİ

UEFA'nın verdiği sert tepkilerin ardından diğer konfederasyonlar da açıklamalarda bulundu. Çarşamba günü eleştirilerinin dozajını artıran UEFA, açıklamasında, "FIFA, futbolu kendisini ve çevresini zenginleştirecek bir araç olarak kullanmayı bırakmalı. Bu oyunu doğru şekilde büyütmek mümkün" ifadelerine yer verdi. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) projeye tepki gösteren açıklamalar yayımladı. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) doğrudan reddetmek yerine daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek üye federasyonu "istişare sürecine" katılmaya davet etti. Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ise konunun ağustos ayındaki yönetim kurulu toplantısında ele alınacağını, tarafları istişareye davet ederek tarafsız kalmayı tercih etti.

FFE projesine yönelik tepkisini dün daha da artıran UEFA, plan tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı. Kendisine üye 55 federasyonla "tek vücut" olduğunu vurgulayan UEFA, açıklamasında, "Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır ve Avrupa'nın bir sesi olduğu sürece, asla satılık olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.