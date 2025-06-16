Galatasaray, orta sahasını yıldız bir isimle güçlendirme hedefinde rotasını bir kez daha Hakan Çalhanoğlu’na çevirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Inter forması giyen milli futbolcunun menajeriyle İstanbul’da doğrudan temas kurarken, Milano cephesinden yeşil ışık almak için 40 milyon euroluk bir teklifin gerektiği belirtiliyor.

INTER RAHATSIZLIK DUYDU

İtalya'nın önemli yayın organlarından La Gazzetta dello Sport'un aktardığı detaylara göre Çalhanoğlu transferi çok kolay gözükmüyor. Geçen yaz Bayern Münih’in ilgisiyle transfer gündemine gelen Hakan Çalhanoğlu, bu kez Galatasaray’ın radarında ancak İnter bırakmaya niyetli değil.

Orta saha transferi için rotasını yıldız isme çeviren Galatasaray, oyuncunun temsilcisi Gordon Stipic’le İstanbul’da masaya oturdu. Ancak Inter yönetimi, bu girişimlerden dolayı rahatsızlık duyarken transferde yüksek bir bonservis beklentisi içine girdi.

EN ALT LİMİT 40 MİLYON EURO

Inter, Hakan Çalhanoğlu’nun ayrılığına sıcak bakmıyor. Oyuncunun kulüple bir sorunu bulunmazken, yönetim de herhangi bir ayrılık sinyali almadı. Ancak olası bir teklif için Inter’in belirlediği en alt limit 40 milyon Euro. Geçtiğimiz yaz Bayern’e iletilen bu fiyat şimdi Galatasaray için de geçerli.

INTER’DE BOŞLUĞU DOLDURMAK KOLAY DEĞİL

Galatasaray’ın teklifinin boyutu ve Inter’in cevabı transferin kaderini belirleyecek. Inter için Çalhanoğlu’nun olası ayrılığı sadece sportif anlamda değil, kadro planlamasında da büyük bir sorun yaratabilir. Özellikle Asllani’nin de takımdan ayrılması beklenirken, aynı pozisyonda iki oyuncunun yerini doldurmak ciddi bir yük oluşturacak. Lazio’dan Danilo Cataldi’nin ismi geçse de bu transferin şu aşamada zorluğu dikkat çekiyor.

TRANSFERİN ŞİFRESİ “40 MİLYON EURO”

Galatasaray’ın Çalhanoğlu hayalini gerçekleştirmesi için 40 milyon Euro'yu gözden çıkarması şart. Inter yönetimi ise oyuncunun yerine alternatif bulmanın zorluğu ve yaşanan iletişim sürecine olan rahatsızlığı nedeniyle masaya ancak bu seviyedeki teklifler gelirse oturmaya hazır. Taraflar arasında önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.