Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Maçın en dikkat çeken ismi ise Fenerbahçe'den gönderilen İrfan Can Eğribayat oldu. İrfan Can Eğribayat, eski takımına karşı oynadığı ilk maçta kalede devleşti.

KARİYER MAÇINI OYNADI

Deneyimli kaleci, Fenerbahçe'nin yoğun baskısına rağmen kalesinde büyük bir direniş sergiledi ve maçı tam 10 kurtarışla tamamladı. İrfan Can böylece, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı Fenerbahçe karşısında oynadı.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE AYRILDI

İrfan Can birkaç gün önce Gençlerbirliği'ne gönderildikten sonra ilk resmî maçına eski takımına karşı çıktı. Tecrübeli file bekçisi yaptığı kurtarışlarla maçın kaderini değiştiren isim oldu.