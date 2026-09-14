Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin futbolcusu Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye karşı alınan bir puanın faydalı olduğunu söyledi.

Dursun, 0-0 sona eren maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşmadan puanla ayrıldıklarını belirtti.

Taraftarların Fenerbahçe'den şampiyonluk beklentisi olduğunu anlatan Dursun, şunları kaydetti:

"Kırılgan bir camia, hani taraftar da buna müsait. Çünkü uzun bir dönem şampiyonluk gelmeyince oyuncular için de zor oluyor. Hele Türk oyuncular iç sahada istediği gibi oynayamıyor. İster istemez bir baskı oluşuyor. Şu anda 6 puanlık bir fark var ama çok erken yani. Daha 5. hafta ama tabii ki böyle büyük takımlar maç kazanarak daha iyi gider. Ancak bence kadroda bir yetersizlik var yani oyuncu açısından. Bence bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Hocanın da eli kolu bağlanıyor. Tabii ki o da ifade edemiyor hepsini ama bence belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği olduğunu düşünüyorum. O nedenle hoca da istediği oyunu çıkaramıyor."