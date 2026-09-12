“Yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim.” Bu sözleri sarf eden İsmail Kartal için Fenerbahçe dün 20.32’de şu açıklamayı yaptı: “İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, saat 11.30’da İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep maçının hazırlıklarına devam edecektir.”

DİRK KUYT ÇALIŞTIRDI

PEKİ, bu noktaya nasıl gelindi? İsmail Kartal, maçtan sonra direkt eve gitti. Yardımcıları ise Samandıra’ya giderek dünkü idmanın hazırlıklarına başladı, geç saatlerde tesislerden ayrıldılar. Kartal, dünkü idman öncesi yardımcıları ile konuştu, antrenmana gitmediler. Çalışmayı antrenör Ömür Oğuz, Zeki Murat Göle ve Dirk Kuyt yaptırdı.

İŞTE KRİTİK O SÖZLER

Kartal’ın antrenmana gelmemesi üzerine Oğuz Çetin, evine gitti. 1.5 saat görüştüler. Kartal, “Dönmemek üzere bırakıyorum” sözünün arkasında durdu. Bunun üzerine Başkan Aziz Yıldırım, kulübe çağırıp, “Ben olduğum sürece takımın başında sen varsın” dedi. Yıldırım’ın bu sözleri üzerine İsmail Kartal, istifasını geri aldı.

İTALYANLAR ŞAŞIRDI

İsmail Kartal’ın istifa girişimi uluslararası medyanın manşetlerindeydi. İtalyan La Gazzetta dello Sport, “Akıl almaz işler” anlamına gelen ‘cose turche’ (Türk işi şeyler) ile Kartal’ın istifasını haberleştirdi. Daily Mail, istifayı flash interview sırasında öğrenen Archie Brown’ın şaşkınlığını öne çıkardı. Marca, “Gerçeküstü” yaklaşımında bulundu.

Fenerbahçe, bu sezon Roma’yı resmi maçlarda en düşük beklenen gol değerinde tutan (0.53 xG) ve rakibine en az şut çektiren (8) takım oldu. İtalyanlar bu tablo karşısında İsmail Kartal’ın istifa teşebbüsüne bir anlam veremediler.