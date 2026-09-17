Fenerbahçe'de peş peşe gelen puan kayıplarının ardından ilk 11 kurgusu sil baştan değişiyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; teknik direktör İsmail Kartal, Eyüpspor maçı öncesinde neşteri vurarak Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi ve Romelu Lukaku'yu yedek kulübesine çekme kararı aldı.

Fransız orta saha Guendouzi, tecrübeli teknik adamın bu kararı uygulaması halinde bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya kulübede başlayacak.

İŞTE YENİ 11 KURGUSU

Kulübeye çekilen isimlerin yerine formayı giyecek oyuncular belirlenirken, İsmail Kartal sahadaki taktiksel dizilişte de değişikliğe gidiyor. Eyüpspor karşılaşması öncesinde öne çıkan yeni kurguda Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu, Guendouzi ve Lukaku'nun yerlerine Semedo, Vedat Muriqi, Nene ve Oğuz Aydın'ın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

İsmail Kartal'ın hücum organizasyonlarını hareketlendirmek amacıyla Mason Greenwood'u bu mücadelede 10 numara pozisyonunda görevlendirmeyi planladığı kaydedildi.