Fenerbahçe'de Roma maçının ardından şok yaşandı...Teknik direktör İsmail Kartal Roma maçının ardından istifa etti. 'Bir daha asla geri dönmeyeceğim' diyen Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar... Başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum."

BİR DAHA GERİ DÖNMEMEK KAYDIYLA...

Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla..."