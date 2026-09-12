18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi’ne Roma beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın istifası şok etkisi yaratmıştı. Kriz Başkan Aziz Yıldırım’ın yoğun çabasıyla aşıldı, tecrübeli hoca tam destekle görevine döndü. Kartal, kararın ardından soluğu Samandıra’da aldı, geceyi burada geçirerek Gaziantep maçının analizini yaptı, sabah da antrenmana çıktı.

TEŞEKKÜR VE İSTEK

Takım kaptanları başta olmak üzere futbolcular, hocanın geri dönüşü- nü büyük bir mutlulukla karşıladı. Samandıra’da oluşan pozitif hava, oyuncuların da motivasyonunu artırdı. Kartal, “Desteğiniz için teşekkürler. Hepinizden yüzde 100 katkı bekliyorum” derken, kaptan Skriniar da “Artık daha fazla sorumluluk alacak, bu takımı zirveye taşıyacağız” ifadesini kullandı.