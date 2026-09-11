UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de oynanan ve 1-1'lik eşitlikle tamamlanan Roma karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında radikal bir karar açıklayan İsmail Kartal, soru almayacağını belirterek görevi bıraktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün önünü açmak istediğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, kararının kesin ve geri dönülemez olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"3 aydır buradayım. Sezon başından bu yana yönetimimiz ve personelimiz bize yardımcı olmaya çalıştı. Bu akşam itibarıyla oyuncularımı tebrik ediyor ve görevimden istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için ekibimle böyle bir karar aldık. Yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden ayrıldım."

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRDİ

Kartal'ın canlı yayındaki şok açıklamalarının hemen ardından kameraların karşısına geçen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise ayrılık kararına baraj kurdu. İstifayı kabul etmediklerini net bir dille belirten Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır. İsmail Kartal'a bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atılarak sahip çıkılmaz" diyerek tecrübeli teknik adamla yola devam edeceklerini bildirdi.

AKILLARA FATİH TEKKE SÜRECİ GELDİ

Kadıköy'de yaşanan bu yönetimsel hamle, futbol kamuoyuna Trabzonspor'un yakın geçmişte yaşadığı benzer senaryoyu hatırlattı.

Bordo-mavili ekibin eski teknik direktörü Fatih Tekke de UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından istifasını sunmuş, ancak yönetimin kararıyla görevde tutulmuştu. İstifası kabul edilmeyen Tekke, bu gelişmeden yalnızca bir maç sonra; Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor'a 2-1 kaybedilen müsabakanın ardından takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.