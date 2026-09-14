Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçından sonra istifa eden ancak istifası kabul edilmeyerek göreve devam İsmail Kartal, süreçle ilgili konuştu.

'TRİBÜNDEN KAFAMA SU ŞİŞESİ GELDİ'

İstifa sürecini anlatan Kartal, "Ben bu camianın bir evladıyım. Roma maçı 1-1 giderken, her şey güzel ve yolundayken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni derinden üzdü. Benim buradaki işim sadece 1 maça bakar, taraftarın beni istemediği yerde burada durma hoş olmaz. Maç sonunda da duygusal davrandım ve istifa ettim. Daha sonra başkan ve yöneticiler beni kulübe davet etti ve her şeyi açık açık konuştuk. Bir problem yok tekrar görevimin başındayım. Oyuncularım çok mutlu oldular. Geri gelmeme çok sevindiler. birbirimize alıştık. 3 aydır dolu dolu beraber çalıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Şu an bir problemimiz yok." dedi.