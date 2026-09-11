Fenerbahçe’de Roma maçının ardından istifa kararı alan Teknik Direktör İsmail Kartal konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım’ın istifayı kabul etmediği ve yapılan görüşmeden “yola devam” kararı çıktığı öne sürülürken, Kartal’ın saat 12.00’deki antrenmana çıkmadığı ve tesislere gitmediği belirtildi.

Fenerbahçe’de Roma maçının ardından başlayan İsmail Kartal belirsizliği sürüyor. Karşılaşmanın ardından görevinden istifa edeceğini bildiren tecrübeli teknik adamın kararına Başkan Aziz Yıldırım’ın karşı çıktığı aktarılmıştı.

'AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ' İDDİASI

Sabah saatlerinde Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasında beklenen görüşme gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Görüşmenin ardından 65 yaşındaki teknik adamın görevine devam edeceği ve takımın başında bugünkü antrenmana çıkacağı iddia edildi.

Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe’de teknik direktör konusundaki belirsizliğin sona erdiği düşünülüyordu.

SAAT 12.00'DEKİ ANTRENMANA KATILMADI

Ancak kısa süre sonra gelen bilgi, sarı-lacivertli kulüpte durumu yeniden değiştirdi.

İsmail Kartal’ın saat 12.00’de gerçekleştirilecek antrenman için tesislere gitmediği ve takımın başında sahaya çıkmadığı aktarıldı.

OĞUZ ÇETİN YOLA ÇIKTI

Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaptı. Çetin'in İsmail Kartal ile görüşmeye gittiğini tahmin ediliyor ancak bu konuda net bir açıklama yapılmadı.

'TELEFONLARI AÇMIYOR'

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'a ulaşamıyor. Telefonlara cevap vermeyen tecrübeli çalıştırıcıyla temas kurulamıyor.