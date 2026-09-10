UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında İtalya temsilcisi Roma’yı ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 1-1’lik eşitlikle ayrılarak devler arenasında kritik bir puanı hanesine yazdırdı. Müsabakanın ardından alınan bu sonuç, sarı-lacivertlilerin teknik patronu İsmail Kartal için de son derece anlamlı bir rekora dönüştü.

DENİZLİ PUAN ALAMAMIŞTI

Kadıköy'de elde edilen 1-1'lik beraberlikle birlikte İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin başında Şampiyonlar Ligi kulvarında puan kazanma başarısı gösteren ilk Türk teknik direktör unvanını elde etti.

Sarı-lacivertli kulüp, daha önce Türk çalıştırıcı olarak Mustafa Denizli yönetiminde Şampiyonlar Ligi gruplarında boy göstermiş ancak söz konusu dönemde oynanan müsabakalardan puan çıkaramamıştı. Kartal, Roma karşısında alınan beraberlikle kulüp tarihindeki bu şanssızlığı da kırmış oldu.