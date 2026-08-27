Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u 2-1 yenerek 18 yıllık Devler Ligi hasretine son verdi. Bu kritik maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal, yayıncı kuruluşa konuştu.

Kartal, "Anlamak isteyenler anladı, anlamak istemeyenler bizi linçledi ama önemli değil. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimizi biliyorduk. Korkmadık! Cesurca oynadık." dedi.

Kartal, "Gece ve gündüz, Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi futbol oynatırım diye düşünüyorum. Çalışmadığımız anlarda arkadaşlarımı yurt dışına göndererek hep kendimizi resetledik, kendimizi yeniledik. Futbolcular bize inanıyor ve güveniyor. Bunu hep birlikte başardık" ifadelerini kullandı.

'YARIN SİZ BURADA OLACAKSINIZ'

Kartal, "Bizleri itibarsızlaştırma çabaları... Ben televizyonda hiçbir arkadaşım hakkında konuşmadım. Yarın onlar da burada olabilir. Kendime göre dünyam var ve namuslu, şerefimle yaşamaya çalışıyorum. Beni linç etmek, itibarsızlaştırmakla Fenerbahçe'ye destek olunmaz! Destek verin. Yarın siz burada olacaksınız" şeklinde konuştu.

Kartal, "Bazen aşırı ağır eleştiriler oluyor, özellikle eski futbolcu arkadaşlarımız ve kardeşlerimizden duyunca üzülüyorum. Onlar benim yanımda olsa, onlar bunları duysa ne hissederler acaba? Sağlık olsun, ne yapalım? Bizim meslek böyle!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.