Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile Trabzonspor, her iki takımda da forma giyen İsmail Köybaşı'nın jübile maçında ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Göztepe 2-1 kazandı. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 45+4'te penaltıdan Noah Ssonko Sundberg ile 50. dakikada Janderson attı. Trabzonspor'un tek golü ise 53. dakikada Metehan Mimaroğlu'dan geldi. İSMAİL KÖYBAŞI FUTBOLU BIRAKTI Göztepe formasıyla maça başlayan İsmail Köybaşı, gözyaşlarını tutamadı 5. dakikada alkışlar eşliğinde gözyaşlarını oyundan ayrıldı.

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