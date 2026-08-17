Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu tamamlandı.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarış, gün doğumuyla P&G Türkiye ve Kafkasya Pazarlama ve Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonlar Başkanı Özge Erdem ile Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın verdiği startla Beykoz'da başladı.

Yerli ve yabancı yaklaşık 1000 sporcunun katıldığı organizasyonda triatletler, 2,2 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti. Kanlıca ile Küçüksu arasındaki yüzme etabıyla başlayan yarışta sporcular, araç trafiğine kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Asya'dan Avrupa'ya geçerek bisiklet etabını tamamladı. Triatletler, Küçüksu ile Çubuklu arasındaki koşu etabının ardından bitiş çizgisine ulaştı.

Organizasyon kapsamında bu yıl ilk kez aquatlon yarışı da düzenlendi. Yüzme ve koşu etaplarından oluşan yarışta sporcular, bisiklet etabı olmaksızın parkuru tamamladı.

Yarışın yaş grubu genel klasmanında erkeklerde Ata Yahşi Spor Kulübü'nden Mikhail Venediktov birinci, ferdi sporcu İlker Kökçe ikinci, Antalyaspor Kulübü'nden Bahadır Tama üçüncü oldu. Kadınlarda ise Ata Yahşi Spor Kulübü'nden Ece Calp birinciliği elde etti. Battal Yüzme ve Triatlon Spor Kulübü'nden Sinem Yalçınkaya ikinci, Triatlon Spor Kulübü'nden İrem Görmüş üçüncü sırada yer aldı.

'İlk günden bu yana gelişen bir organizasyon'

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da organizasyonun ilk günden bu yana üzerine koyarak geliştiğini ifade etti.

Yalçınkaya, bu yıl kayıtları sınırlamak zorunda kaldıklarını, bunun da parkur ve sporcuların güvenliğiyle yolların kapanma süresiyle alakalı olduğunu dile getirerek, "Organizasyon her geçen yıl üstüne koyarak, sporcu sayısı artarak devam ediyor. Bu sene 10'un üzerinde ülkeden 1000'e yakın sporcu var. Geçen sene, tarihte ilk kez Asya ve Avrupa şampiyonası, yani iki kıta şampiyonası aynı anda bir arada yapıldı. Daha önce hiçbir branşta yapılmamıştı." diye konuştu.