Yandex Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki kullanıcıların 22 Haziran-4 Eylül'de "transfer" ve "transfer pazarı" gibi ifadelerle yaptığı aramalar incelendi.

Bu kapsamda en çok aranan 10 transfer haberi belirlendikten sonra söz konusu futbolculara yönelik aramalar ayrı ayrı analiz edildi.

Verilere göre ilk sıradaki Salah, ikinci sıradaki Rafael Leao'dan 1,6 kat daha fazla arandı. Romelu Lukaku üçüncü sırada yer alırken, bu futbolcuları Dusan Vlahovic ve Aleksey Batrakov takip etti.

GERÇEKLEŞMEYEN TRANSFERLER DE ÇOK ARANDI

Gerçekleşmeyen transfer iddialarına yönelik aramalarda ise Marcus Rashford'ın Galatasaray veya Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialar öne çıktı.

Rashford'ın ardından bu kategoride Darwin Núñez, Eduardo Camavinga, Igor Paixão ve Ethan Nwaneri sıralandı.

Ağustostaki futbol karşılaşmalarına yönelik aramalarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları öne çıktı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lyon ve Sturm Graz ile yaptığı karşılaşmaların yanı sıra Gençlerbirliği ve Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçları en fazla aranan karşılaşmalar arasında yer aldı.

Galatasaray'ın Çorum, Erzurumspor ve Göztepe karşılaşmaları da kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği maçlar arasında bulunurken, Beşiktaş'ın Hradec Kralove ile oynadığı karşılaşma da listede yer aldı.