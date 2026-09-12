Roma maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal, Aziz Yıldırım’ın iknası sonucu görevine geri döndü… Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal’ın, istifa kararının ardından soyunma odasındaki diyalogları da ortaya çıktı. Milliyet’in haberine göre Başkan Yıldırım’ın, Mustafa Çağlar, Cihan Kamer, Mahmut Uslu ve Barış Göktürk ile Slavia Prag-Lens maçını izlerken, Kartal’ın istifa ettiğini duyduğu fakat ilk başta inanmadığı öğrenildi.

İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım'ın istifa sonrası yaşanan diyaloglar şu şekilde:

Aziz Yıldırım: Ne yapmaya çalışıyorsun sen. Böyle şey mi olur?

İsmail Kartal: Ben dayanamıyorum. Herkes arkamdan iş çeviriyor. Günde 7 tane ilaç kullanıyorum.

Aziz Yıldırım: Ben de 77 tane ilaç kullanıyorum. Dinlen, ben böyle bir şey duymadım, takımın başındasın

İsmail Kartal'ın dün saat 12.00'deki antrenmana katılmamasının ardından Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı kulübe çağırdı.

Aziz Yıldırım: Çok yanlış yapıyorsun. Ben bugüne kadar hep senin arkanda durdum. Yönetim olarak kendimizi siper ettik. Kendin gittiğin gibi ekibin de gidiyor. Bu takım pazartesi günü nasıl sahaya çıkacak hiç düşünmedin mi?

İsmail Kartal: Beni çok üzüyorlar. Hakkımda söylenenler, yakıştırmalar beni alt üst etti. Özellikle eski bir Fenerbahçeli futbolcunun yorumlarından olumsuz etkilendim.

Aziz Yıldırım: Sen niye izliyorsun bu insanları, bak ben izlemiyorum. Bu yorumlara kulağını tıka, bakma. Şu ana kadar iyi gidiyorsun, Avrupa’da yenilgin yok. Ligde iki mağlubiyet aldık ama daha sezonun başı. Sonuna kadar arkandayım bunu böyle bil.