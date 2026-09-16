Fenerbahçe adına bu sezonun olmazsa olmazı şampiyonluk. Ancak işler hiç de planlandığı gibi gitmiyor. 5 haftada 8 puan kaybedip zirvenin 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde moraller bozuk. Roma beraberliği sonrası istifa kararı alıp, geri dönen İsmail Kartal yine tartışmaların odağında. Gaziantep deplasmanında üretkenlik sorunu devam etti. Kartal’ın vadettiği ön alan baskısı işlemiyor, oyun planında eksikler göze çarpıyor.

SORUNLARA ÇÖZÜM YOK

Yaptığı oyuncu değişikliklerinde sadece isimler farklılık gösteriyor, herhangi bir B Planı’nı devreye sokamıyor. Risk almaktan çekinen, durağan bir görüntü sergileyen sarı-lacivertlilerde Nene yerine İrfan Can tercihi, Oğuz Aydın ve Semedo’nun kesilmesi de tartışma konusu. Antep maçı sonrası Kartal kötü oyunu kabul etmedi, zemin ve uzatma süresinden şikayet etti. Oyuncularının dönüşüne çok sevindiğini söylese de sahada bunun karşılığı görülmedi. Fenerbahçe’de oyun gelişmiyor, sorunların çözümü ise hâlâ bulunamıyor.