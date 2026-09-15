Beşiktaş’ta Marsilya planı hazır. Vincenzo İtaliano, Vlahovic-Cerny-Trossard üçlüsüyle ilk baskıyı başlatıp Orkun ve Olaitan’ı öne çıkararak Höjbjerg-Angel Gomes bağlantısını kesmek istiyor. Rakibin geriden rahat çıkmasına izin vermeden oyunu Marsilya yarı alanına yıkmayı hedefleyen İtalyan hoca, kazanılan toplarda savunma yerleşmeden kaleye gidilmesini istedi. İkinci toplarda Salih Özcan’a önemli görev düşerken İtaliano, maçın gidişine göre Ndidi ile merkezin fiziksel gücünü artıracağı 3-4 farklı senaryo üzerinde de çalışıyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.