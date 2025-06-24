Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Atletico Madrid forması giyen Rodrigo De Paul için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İspanyol ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli orta saha, sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Yönetimin 30 milyon euroluk bir bonservis teklif edeceği iddia edildi. Başarılı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2026’da sona erecek.
Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı kadroda bulunan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 53 resmi maçta görev aldı ve 3 gol, 10 asist yaptı.