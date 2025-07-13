Alman Bild, geçen hafta “G.Saray Osimhen için 75 milyon Euro’yu nereden buldu?” diye soruyordu. İtalyan La Gazzetta dello Sport da “Türkiye transfer pazarında atağa kalktı. İstanbul İtalya’yı solluyor” başlığını attı ve Türk kulüplerinin transfer yapmakta kullandığı gelir kaynaklarını sorguladı.

İşin sırrının Türkiye’deki düşük vergi oranları ve hükümetin kulüplere borç ödemelerinde desteği olduğunu savunan İtalyan gazetesi, haberinde şu ifadelere yer verdi:

“2032 Avrupa Şampiyonası’na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacak olan Türkiye, ciddileşmeye karar verdi. Daha doğrusu futbola yatırım yapmaya devam etmeye. PSG’den Marco Asensio... Ya da Roma’dan Beşiktaş’a Tammy Abraham veya Başakşehir’e Eldor Shomurodov... Ardından da Bayern Münih’ten Leroy Sane... Al Nassr’dan bedelsiz olarak (Sadece maaşını ödeyerek) kiralık olarak gelen Kolombiyalı forvet Jhon Duran. Sponsorlar ve cömert kulüp başkanları sayesinde bu transfer döneminde Süper Lig’in bu satın almaları gerçekleşiyor.”