Real Madrid’in genç yıldızı Jude Bellingham’ın omuz sakatlığı nedeniyle 2025’in geri kalanında sahalardan uzak kalabileceği iddia edildi. İspanyol basınına göre, İngiliz futbolcu Kulüpler Dünya Kupası sonrası ameliyat masasına yatacak.

2023 yılında Borussia Dortmund’dan Real Madrid’e transfer olan ve performansıyla adeta takımın bel kemiği haline gelen Bellingham, şu sıralar takımıyla birlikte ABD’de düzenlenen yeni formatlı FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Xabi Alonso’nun çalıştırdığı Madrid ekibi, Meksika temsilcisi Pachuca’yı 3-1 mağlup ederken, gollerden biri genç yıldızdan geldi.

'ARTIK ÖZGÜR HİSSETMEK İSTİYORUM'

Ancak karşılaşmanın ardından gelen haberler moral bozdu. İngiliz The Standard gazetesine konuşan Bellingham, turnuva bitiminde ameliyat olacağını açıkladı.



“Artık ağrılar katlanılmaz seviyede değil ama kol askısıyla oynamaktan yoruldum. Aşırı terlemekten ciddi şekilde kilo kaybediyorum. Bu yüzden turnuva sonrası ameliyat olmaya karar verdim” diyen genç oyuncu, fizik tedavi ekibine teşekkür ederek, “Uzun süredir bekliyordum, sabrım kalmadı. Artık özgür hissetmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

KORKUTAN AÇIKLAMA: '2025’İN TAMAMINI KAÇIRABİLİR'

İspanyol gazeteci Alberto Pereiro ise Onda Cero radyosuna yaptığı açıklamada, Bellingham’ın durumunun sanılandan daha ciddi olduğunu belirtti. Pereiro, “Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası’ndaki macerası biter bitmez, iki gün sonra ameliyata girecek. İyileşme süreci üç ila dört ay sürebilir, hatta belki daha uzun. 2025’in tamamında forma giymemesi olası” dedi.