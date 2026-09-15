Beşiktaş'ın sezon başında Alman devi Bayern Münih'ten transfer ettiği Alexander Nübel, gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarın sevgilisi olmuştu. Trendyol Süper Lig'e damga vuran Nübel'e Almanya Milli Takımı'ndan kötü haber geldi.
KALEDE YENİDEN YAPILANMA
Alman Bild'in haberine göre Almanya Milli Takımı, efsane kaleci Neuer'in ardından kalede yeniden bir yapılanmaya gidecek. Panzerlerin teknik direktörü Jürgen Klopp, milli takımın kalesini Marc-Andre ter Stegen'e teslim etmeyi planlıyor.
NÜBEL 2 İSMİN ARKASINA DÜŞTÜ
Klopp'un planında ter Stegen'in ardından Jonas Urbig ikinci, Alexander Nübel ise üçüncü kaleci olarak yer alıyor. Tecrübeli teknik direktörün, yeni dönemin ilk kadrosunu 17 Eylül Perşembe günü resmen açıklaması bekleniyor.
Bu sezon Beşiktaş'ın kalesinde 11 maça çıkan Nübel, 7 maçta kalesini gole kapattı. Alman file bekçisi bu maçlarda kalesinde 5 gol gördü.