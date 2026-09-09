Daha önce Kadınlar 3'üncü Ligi'nde futbolcu olarak forma giyen 30 Temmuz 2004 doğumlu Zeynep Mestan, 22 yaşında Turgutluspor’un ilk kadın teknik direktörü oldu.

Genç teknik kadın, kulüp binasında düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. İmzayı kutlayan Turgutluspor Başkanı Yılmaz Gençtürk, kadınların her alanda yer alması gerektiğini söyledi, Mestan'a tamamen güvendiklerini vurguladı.

Tesislerde gerçekleştirilen imza töreninin ardından Turgutluspor Başkanı Yılmaz Gençtürk ve Zeynep Mestan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'KADIN TÜRKİYE'DE HER YERDE OLMALI'

Başkan Yılmaz Gençtürk, Zeynep Mestan'ın göreve getirilmesiyle Türkiye tarihinde bir ilke imza attıklarını ve bu kararın bir reklam çalışması olmadığını vurguladı.

Gençtürk "Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu biliyoruz. Biz kadının Türkiye'de her yerde olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kadınların her alanda yer alması gerektiğini belirten Gençtürk, "Bir kadın ambulans şoförü olabiliyorsa neden bir takımın teknik direktörü olmasın?" ifadelerini kullandı.

Mestan'ın sunduğu projeler ve teknik ekiple yapılan istişareler doğrultusunda bu kararı aldıklarını kaydeden Gençtürk, "Zeynep hocamıza çok güveniyoruz. Bilgisine ve taktik bilgisine inanıyoruz. Biz bu yola çıktığımızda, 'Bir kadın hoca niye olmasın?' dedik. Türkiye tarihinde bir ilke imza atalım istedik" dedi.

Gençtürk, "Biz büyük bir yatırım yaptık, büyük bir oluşum içerisine girdik. Takımımızı bilgisine inandığımız bir kadına teslim etmek için bu kararı aldık. Kendisi bize projeler sundu. Teknik ekipteki arkadaşlarla yapılan istişareler sonunda kendisine inandık ve bu yola baş koyduk" diye konuştu.

TEPKİLERİ BEKLİYORDU

Üstlendiği görevin sorumluluğunun farkında olduğunu belirten Zeynep Mestan, "Umarım ilerleyen vadelerde kadının yerini Türk futbolunda daha da sağlam hale getireceğiz." dedi

Genç teknik direktör, "Futbolculuk kariyerimde de çeşitli zorluklar yaşamış bir insan olarak bununla ilgili ilk adımı ben atıyorum. Umarım sonrasında başka insanlardan ve sporculardan da bu şekilde adımlar gelir" diye ekledi.

Sosyal medyada kendisine yönelik olumlu ve olumsuz birçok yorum yapıldığını belirten Mestan, "Takipçilerim arttı ama benim amacım bu değil. Başkanımız bana, 'Hocalık yapabileceğinden şüphem yok ama tepkilerle başa çıkabilecek misin?' dedi. Ben de çıkabileceğimi söyledim. Sezon sonunda kendimizi herkese kanıtlamış olacağız. Sosyal medyadan ağır tepkiler alacağımı biliyordum. Hakaretler, tehditler ve çok iyi yorumlar var. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Biz tamamen sahaya ve sezon sonunda elde edeceğimiz başarıya odaklanacağız" diye konuştu.

'ERKEK TAKIMI ÇALIŞTIRMAK BİR İLK OLACAK'

Erkek takımını çalıştıracak olmasının kendisi için yeni bir deneyim olduğunu ifade eden Mestan, "Öncelikle oyuncuma saygı duyarak çalışacağım. Siz oyuncuya saygı duymazsanız oyuncudan da saygı bekleyemezsiniz. Güzel futbol oynatmak istiyorum. Hücum futbolu oynamak istiyorum. Taraftarımız stada geldiğinde güzel ve bol gollü skorlar görsün istiyorum. Oyuncu grubum gerçekten çok iyi niyetli insanlardan oluşuyor. Herhangi bir kaos yaşamadan sezonu geçireceğimize inanıyorum. Bir sorun yaşarsak da çözebileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı."

Antrenörlük belgelerinin tam olduğunu belirten Zeynep Mestan, örnek aldığı teknik direktörlerin sorulması üzerine, "Avrupa'dan Pep Guardiola'yı örnek alıyorum. Türkiye'den de Sergen Yalçın'ı örnek verebilirim" dedi.

Futbolu erken yaşta bırakıp teknik direktörlüğe yönelmesinin nedenini de anlatan Mestan, "Futbolu bırakmamın ilk sebebi üniversiteydi. Spor bilimleri okumayı kesinlikle çok istiyordum. Antrenörlük benim için büyük bir hedefti" diye konuştu.

Altyapı çalışmalarına da önem vereceğini belirten Mestan, "İlerleyen dönemlerde altyapı çalışmalarının meyvelerini A takıma kazandırmak, burada uzun süre kalmak ve bu camiada başarılı olmak istiyorum. İlk 5 yıldaki hedefim Turgutluspor'u 1'inci Lig'e çıkarmak" dedi.