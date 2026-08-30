Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Başakşehir-Kasımpaşa müsabakası 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
18. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Gianniotis'in kısa düşen kaleci vuruşunda Operi topu Umut Bozok'a, bu futbolcu da bekletmeden Shomurodov'a aktardı. Özbekistanlı golcü ceza yayı dışından düzeltip vurdu, savunmaya da çarpan top Gianniotis'i kontrpiyede bırakıp aşırtma şekilde ağlarla buluştu.
20. dakikada Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Rakipten kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Shomurodov ceza yayı üzerinden sert vurdu, defansa çarpan meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
Müsabakanın ilk yarısını Başakşehir 1-0 önde tamamlandı.
81. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Raffety, soldan ceza sahasına giren Benedyczak'a pasını aktardı. Son çizgiye inen bu futbolcu kale önünde müsait pozisyondaki Diabate'yi topla buluşturdu. Bu futbolcu, yakın mesafeden ağları havalandırdı: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.