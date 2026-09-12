Schalke'nin kaptanı Kenan Karaman, Bundesliga'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a dönmeyi hedeflediğini açıkladı. 32 yaşındaki futbolcu, "İnşallah tekrar Milli Takım'a çağrılırım" dedi.

'ÇOK İYİ OYNADIK'

Bundesliga'nın 3. haftasında Union Berlin'e deplasmanda kazanılan maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Karaman, "İlk galibiyetimizi aldık. Üç sene sonra yeniden Bundesliga'da ilk galibiyetimizi aldık. Takımı kutluyorum, çok iyi performans gösterdiler. Burada deplasman zor bir maç oluyor. Taraftar baskısı çok yüksek. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. 3 gol attık, güzel bir galibiyet oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

Karaman, Schalke'de kalmaya ve kaptanlık görevine devam etmeye odaklandığını vurguladı. Geçen sezon Bundesliga'ya çıkmada önemli katkısının olduğunu anımsatan tecrübeli futbolcu, "Şimdilik Schalke'deyim. Hedefim Schalke ile Bundesliga'da yer almaktı. Takımın kaptanı olarak da şimdi Bundesliga'da devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

'HEDEFİM MİLLİ TAKIM'

Milli formayı tekrar giymek için Bundesliga'da iyi performans göstermenin önemine değinen Karaman, "Milli takım her zaman benim hedefim. Bundesliga'da iyi bir performans gösterip inşallah tekrar milli takıma çağrılırım" değirlendirmesinde bulundu.