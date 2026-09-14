İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. Sahalardan 2 ay uzak kalacak milli futbolcunun son durumu ortaya çıktı.
Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, sosyal medya hesabından Juventus'lu Kenan Yıldız'la birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Uzun'un moral ziyaretinde bulunduğu belirtilen bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
KOLTUK DEĞNEKLERİYLE
Fotoğrafta, Kenan Yıldız'ın elinde koltuk değneğiyle poz verdiği görüldü. Yüzündeki mutsuz ve moralsiz ifade de dikkatlerden kaçmadı.
21 yaşındaki milli oyuncunun yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle tedavi sürecine başladığı ve yaklaşık 2 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Kenan Yıldız, bu süreçte A Milli Takım'ın oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçlarını kaçıracak.