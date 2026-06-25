Fransa'dan futbol dünyasını sarsan haber geldi. Ligue 2 ekiplerinden St. Etienne'nin 21 yaşındaki kanat oyuncusu Kenzo Kies, Rhone Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti. Fransız basınının aktardığına göre genç futbolcunun, Lyon'da yasaklı bir bölgede nehre girip yüzmeye çalıştığı aktarıldı. KULÜBÜNDEN DUYGUSAL MESAJ St. Etienne kulübü oyuncu için baş sağlığı mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeşil Nesil yas tutuyor. Yedi yıl boyunca Robert-Herbin Spor Merkezi'nin bir parçası olan, yetenekli ve herkes tarafından sevilen Kenzo Kies trajik koşullar altında hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi. Saint-Etienne ayrıca genç futbolcunun ailesine, takım arkadaşlarına ve kariyerinde birlikte çalıştığı antrenörlere başsağlığı dileklerini iletti.

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