Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte sergilediği performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kerem Aktürkoğlu, üzerindeki olumsuz havayı dağıtmak adına teknik ekibin kapısını çaldı. 27 yaşındaki milli futbolcu, saha içindeki tepkilerin oyununa doğrudan yansıdığını belirterek duyduğu rahatsızlığı teknik heyete aktardı.

"MOTİVASYONUMU ÇOK DÜŞÜRÜYOR"

Haberler.com'da yer alan habere göre teknik heyetle yapılan görüşmede oldukça dertli olduğu gözlenen deneyimli kanat oyuncusu, tribün baskısının kendisini zihinsel olarak yıprattığını gizlemedi. Yaşadığı durumu açık yüreklilikle ifade eden Kerem Aktürkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli ıslık sesi duyuyorum. Bu durum motivasyonumu çok düşürüyor ve sahada yapmak istediklerimi bir türlü gerçekleştiremiyorum. Kendimi oyuna vermekte zorlanıyorum."

TEKNİK HEYETTEN MORAL AŞISI

Milli oyuncunun moral olarak dibe vurduğunu gözlemleyen Fenerbahçe teknik heyeti ise tecrübeli futbolcuya anında sahip çıktı. Kerem Aktürkoğlu'na olan güvenlerini tazeleyen sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncuyu teselli ederek arkasında durduklarını belirttiler ve oyuncunun moral seviyesini yeniden yükseltmek adına özel olarak ilgilenme kararı aldılar.